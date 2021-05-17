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В Уфе погиб подросток, выпав из окна 13 этажа жилого дома

В Уфе погиб подросток, выпав из окна 13 этажа жилого дома

17 май 2021 | 16:32

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили об инциденте, произошедшем сегодня, 17 мая, в Октябрьском районе столицы. Около 15 часов стало известно о падении с высоты 13 этажа подростка 2007 года рождения. Страшная трагедия произошла в 16-этажном доме по улице Комсомольской, 163, расположенном неподалеку от кинотеатра «Искра».

Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, на месте работают правоохранители. Известно, что подросток не оставлял каких-либо записок.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане эвакуировали детей сразу из несколько школ.

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Источник: proural.info

Теги: Уфа
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