В Уфе погиб подросток, выпав из окна 13 этажа жилого дома
17 май 2021 | 16:32
В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили об инциденте, произошедшем сегодня, 17 мая, в Октябрьском районе столицы. Около 15 часов стало известно о падении с высоты 13 этажа подростка 2007 года рождения. Страшная трагедия произошла в 16-этажном доме по улице Комсомольской, 163, расположенном неподалеку от кинотеатра «Искра».
Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, на месте работают правоохранители. Известно, что подросток не оставлял каких-либо записок.