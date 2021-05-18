В Башкирии местами пройдут дожди с грозами

18 май 2021 | 09:23

Как сообщили специалисты Гидрометцентра Башкирии, в ближайшие двое суток погода в Башкирии изменится. Жителей республики местами ждут осадки.



18 мая, на севере Республике Башкортостан прогнозируются небольшие осадки и грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного. Но жара в регионе не спадет – ночью температура окружающего воздуха составит +13°, +18°, местами +7°, в дневное время прогреется до +28°, +30°.







В среду, 19 мая, в северных районах прогнозируются небольшие осадки. Ветер восточный умеренный, местами с порывами. В ночное время температура воздуха составит +11°, +16°, местами +6°, в дневное время метеорологи прогнозируют +26°, +31°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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