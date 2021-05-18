Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии местами пройдут дожди с грозами

В Башкирии местами пройдут дожди с грозами

В Башкирии местами пройдут дожди с грозами

18 май 2021 | 09:23

Как сообщили специалисты Гидрометцентра Башкирии, в ближайшие двое суток погода в Башкирии изменится. Жителей республики местами ждут осадки.

18 мая, на севере Республике Башкортостан прогнозируются небольшие осадки и грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного. Но жара в регионе не спадет – ночью температура окружающего воздуха составит +13°, +18°, местами +7°, в дневное время прогреется до +28°, +30°.

В среду, 19 мая, в северных районах  прогнозируются небольшие осадки. Ветер восточный умеренный, местами с порывами. В ночное время температура воздуха составит +11°, +16°, местами +6°, в дневное время метеорологи прогнозируют +26°, +31°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Теги: погода
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: