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В Башкирии гострудинспекция рекомендовала сократить рабочий день в жару

В Башкирии гострудинспекция рекомендовала сократить рабочий день в жару

19 май 2021 | 10:29

Региональное отделение трудовой инспекции выступило с рекомендацией к работодателям пораньше отпускать своих сотрудников домой в жаркую погоду. Специалисты напомнили про нормы СанПиНа:

— при повышении температуры воздуха в помещении до +28 градусов рабочий день стоит сократить на час,
— при повышении до +29 градусов — на два часа,
— до +30 градусов — на четыре часа,
— При температуре +26°, +27° при сильных физических нагрузках также стоит сократить рабочий день на час.

Пользователи сети на такие рекомендации отреагировали с юмором:

— Отдыхали 10 дней, теперь еще можно работать по половине дня только. Ох как я люблю нашу страну, — написал Ильдар Салихов.
— Осталось это только нашему начальнику объяснить. Он, похоже, робот и жару и в холод в костюме и работает до вечера. Нам приходится в ним сидеть. Хорошо хоть кондиционер есть, — делится мнением Оксана Барвихина.
— Кайф, сразу после обеда поеду на озеро загорать и купаться, а зарплата сама себя заработает. Так и скажу, платить обязаны. Работать не буду СаНПиН не разрешает, — иронизирует Лариса Кашфиева.
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Источник: proural.info

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