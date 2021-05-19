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На Башкирию надвигается штормовой ветер с грозой и градом

На Башкирию надвигается штормовой ветер с грозой и градом

19 май 2021 | 12:01

Башкирию ожидает гроза и усиление ветра, предупредили в МЧС Башкирии. Сегодня, 19 мая, специалисты ведомства посоветовали соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.

По прогнозу Башгидромета, сегодня местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность и аномально жаркая погода с температурой на 7 градусов выше нормы. При этом ожидается гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. В МЧС Башкирии порекомендовали не покидать здания во время непогоды. По шкале Бофорта, которой пользуются метеорологи всего мира для оценки скорости ветра, ветер такой силы называют крепким, при этом гнутся стволы деревьев, трудно идти против него.

— Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, — советуют спасатели.
При этом они отметили, что прятаться около стен домов нежелательно, потому что от ветра с крыши может обвалиться кровля. Также в МЧС предупредили, что при сильных порывах стоять возле деревьев и линий электропередач смертельно опасно.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa1.ru
Фото: pixabay

Теги: погода
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