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В Архангельском районе волонтёры очистили родник Касашка

В Архангельском районе волонтёры очистили родник Касашка

20 май 2021 | 18:22

В Архангельском районе республики в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошло экологическое мероприятие, в котором участвовали порядка 50 человек. 

Благодаря совместным усилиям учеников, учителей, жителей деревни Магаш, села Красный Зилим и команды «Зелёная Башкирия», территория уникального природного источника Касашка стала чище. Всего в рамках субботника вывезено около 10 тележек мусора.

Подобные акции реализуются Центром развития водохозяйственного комплекса России при поддержке Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и республиканского экологического проекта «Родники Башкортостана».

- Это мероприятие еще раз доказало, что в республике живут отзывчивые и неравнодушные люди, любящие свой родной край и природу. И для наведения порядка и поддержания чистоты природного источника жители деревень объединились в одну большую команду, и внесли свой вклад в сохранение, благоустройство и восстановление родника Касашка, так как этот источник обеспечивает родниковой водой сразу четыре населенных пункта, — поделился молодежный министр природопользования и экологии республики Рустем Сайфутдинов.
Отметим, что очистка родника Касашка проводилась строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Архангельский район
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