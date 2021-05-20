В Архангельском районе волонтёры очистили родник Касашка

20 май 2021 | 18:22

В Архангельском районе республики в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошло экологическое мероприятие, в котором участвовали порядка 50 человек.



Благодаря совместным усилиям учеников, учителей, жителей деревни Магаш, села Красный Зилим и команды «Зелёная Башкирия», территория уникального природного источника Касашка стала чище. Всего в рамках субботника вывезено около 10 тележек мусора.







Подобные акции реализуются Центром развития водохозяйственного комплекса России при поддержке Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и республиканского экологического проекта «Родники Башкортостана».

- Это мероприятие еще раз доказало, что в республике живут отзывчивые и неравнодушные люди, любящие свой родной край и природу. И для наведения порядка и поддержания чистоты природного источника жители деревень объединились в одну большую команду, и внесли свой вклад в сохранение, благоустройство и восстановление родника Касашка, так как этот источник обеспечивает родниковой водой сразу четыре населенных пункта, — поделился молодежный министр природопользования и экологии республики Рустем Сайфутдинов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Отметим, что очистка родника Касашка проводилась строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.