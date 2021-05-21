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В Башкортостане прогнозируются осадки

В Башкортостане прогнозируются осадки

21 май 2021 | 09:21

Как сообщили в Гидрометцентре Башкирии, погода в регионе поменяется в ближайшие двое суток. После изматывающей жары в республику придут осадки.

21 мая, в ночное время температура воздуха будет +11°, +16°, в ряде районов опустится до +5°, в дневное время +23°, +28°. Метеорологи прогнозируют небольшие осадки и грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, кое-где порывы до сильного.

22 мая, значительных осадков не прогнозируется. Ночью столбик указателя температуры покажет +9°, +14°, в дневное время температура воздуха прогреется до +26°, +31°. Ветер южный умеренный, днем с порывами.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Теги: погода
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