В Балтачевском районе Башкирии выбирали лучшего школьного повара

21 май 2021 | 09:38

В Балтаческом районе провели кулинарный поединок. Выбрали лучшего школьного повара.



Конкурсанты прошли три испытания: визитная карточка, тестирование на знание санитарно-эпидемиологических требований, а также представили на суд жюри домашнюю заготовку – свое любимое блюдо.



По итогам поединка выяснилось, что самые вкусные обеды готовят учащимся деревни Штанды. Повар Римма Сафина из этой школы стала победителем конкурса.



Лейсан Низамова, повар СОШ №2 с. Старобалтачево:



Мне очень нравится своя работа, люблю готовить и баловать свою семью.

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Фото: скриншот видео