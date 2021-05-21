В Балтачевском районе Башкирии выбирали лучшего школьного повара
21 май 2021 | 09:38
В Балтаческом районе провели кулинарный поединок. Выбрали лучшего школьного повара.
Конкурсанты прошли три испытания: визитная карточка, тестирование на знание санитарно-эпидемиологических требований, а также представили на суд жюри домашнюю заготовку – свое любимое блюдо.
По итогам поединка выяснилось, что самые вкусные обеды готовят учащимся деревни Штанды. Повар Римма Сафина из этой школы стала победителем конкурса.
Лейсан Низамова, повар СОШ №2 с. Старобалтачево:
Мне очень нравится своя работа, люблю готовить и баловать свою семью.
Источник:
bash.news
Фото: скриншот видео
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