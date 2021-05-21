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В Балтачевском районе Башкирии выбирали лучшего школьного повара

В Балтачевском районе Башкирии выбирали лучшего школьного повара

21 май 2021 | 09:38

В Балтаческом районе провели кулинарный поединок. Выбрали лучшего школьного повара.

Конкурсанты прошли три испытания: визитная карточка, тестирование на знание санитарно-эпидемиологических требований, а также представили на суд жюри домашнюю заготовку – свое любимое блюдо.

По итогам поединка выяснилось, что самые вкусные обеды готовят учащимся деревни Штанды. Повар Римма Сафина из этой школы стала победителем конкурса.

Лейсан Низамова, повар СОШ №2 с. Старобалтачево:

Мне очень нравится своя работа, люблю готовить и баловать свою семью.
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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

Теги: Балтачевский район
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