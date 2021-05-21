В Башкирии неизвестные от имени Минздрава просят денег на закупку вакцины от коронавируса

21 май 2021 | 11:00

В Башкирии неизвестные мошенники от имени министра здравоохранения республики Максима Забелина звонят и пишут письма коммерческим фирмам с просьбой дать денег на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V».







В ведомстве предпринимателей и юрлиц попросили «проявлять бдительность и при возникновении подобных ситуаций обращаться в правоохранительные органы». Там отметили, что прививки республика получает за счет федерального бюджета.

– Вакцинация от новой коронавирусной инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, вакцина для иммунизации населения поступает централизовано за счет средств федерального бюджета, – пояснили в Минздраве.

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По состоянию на 20 мая Башкирия получила 384 тысячи доз вакцины от коронавируса: первым компонентом привились 315,5 тысячи человек, вторым – 231,2 тысячи.