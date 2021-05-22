Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Уфе развязку на проспекте Салавата Юлаева откроют раньше на две недели

В Уфе развязку на проспекте Салавата Юлаева откроют раньше на две недели

В Уфе развязку на проспекте Салавата Юлаева откроют раньше на две недели

22 май 2021 | 11:38

В Уфе развязку на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева откроют на две недели раньше. Об этом в своих социальных сетях сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«По итогам сегодняшнего общения со строителями пришли к решению, что откроем развязку в воскресенье, 15 августа.<…> Для нас это вопрос принципиальный. Так как именно в августе родители начинают собирать детей в школу. Повышается машинопоток. Поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы развязка была открыта уже за несколько недель до начала учебного года, а движение на дорогах стало свободным, комфортным и безопасным для наших граждан», - рассказал он.

Андрей Назаров рассказал, что добиться сокращения сроков планируется за счет увеличения количества рабочих на объекте. Кроме того, было принято решение осуществлять переустройство инженерных коммуникаций параллельно со строительством путепровода, а не после, как планировалось ранее.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба правительства РБ

Теги: Уфа
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: