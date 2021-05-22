В Уфе развязку на проспекте Салавата Юлаева откроют раньше на две недели

22 май 2021 | 11:38

В Уфе развязку на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева откроют на две недели раньше. Об этом в своих социальных сетях сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.







«По итогам сегодняшнего общения со строителями пришли к решению, что откроем развязку в воскресенье, 15 августа.<…> Для нас это вопрос принципиальный. Так как именно в августе родители начинают собирать детей в школу. Повышается машинопоток. Поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы развязка была открыта уже за несколько недель до начала учебного года, а движение на дорогах стало свободным, комфортным и безопасным для наших граждан», - рассказал он.



Андрей Назаров рассказал, что добиться сокращения сроков планируется за счет увеличения количества рабочих на объекте. Кроме того, было принято решение осуществлять переустройство инженерных коммуникаций параллельно со строительством путепровода, а не после, как планировалось ранее.





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Фото: пресс-служба правительства РБ