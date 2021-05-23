В Башкортостане прогнозируются ветер и грозы

23 май 2021 | 10:30

В Республике Башкортостан прогнозируются небольшие осадки с умеренным ветром и грозами. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.







23 мая, по прогнозам метеорологов по северу Башкирии пройдут небольшие осадки с грозами, в других районах дождей не предвидится. В ночное время температура окружающего воздуха местами опустится до 6-11°, в дневное время потеплеет до 25-30°, на юге показания термометров могут составить до 35°.

24 мая, в дневное время прогнозируется шквалистое усиление ветра. В остальном характер погоды значительно не поменяется. В ночное время температура окружающего воздуха составит 15-20°, местами до 10°, в дневное время 30-35°, по северо-западу до 27°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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