В Башкортостане прогнозируются ветер и грозы
23 май 2021 | 10:30
В Республике Башкортостан прогнозируются небольшие осадки с умеренным ветром и грозами. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.
23 мая, по прогнозам метеорологов по северу Башкирии пройдут небольшие осадки с грозами, в других районах дождей не предвидится. В ночное время температура окружающего воздуха местами опустится до 6-11°, в дневное время потеплеет до 25-30°, на юге показания термометров могут составить до 35°.
24 мая, в дневное время прогнозируется шквалистое усиление ветра. В остальном характер погоды значительно не поменяется. В ночное время температура окружающего воздуха составит 15-20°, местами до 10°, в дневное время 30-35°, по северо-западу до 27°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather