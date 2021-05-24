Известный блогер рассказал о провале вакцинации от ковида в Башкирии

24 май 2021 | 15:50

На Youtube-канале Ильи Варламова вышла очередная серия «Че происходит». В новом выпуске блогер и урбанист раскритиковал акцию, которая стартовала в Уфе.







Напомним, с 14 мая по 20 июня жители столицы могут выиграть квартиру и множество других призов после прохождения вакцинации. Акцию проводят Общественный фонд развития города и Минздрав РБ. Илья Варламов раскритиковал задумку.

— Я не знаю, какой результат там показала акция. Но в Башкирии на данный момент прошли полную вакцинацию меньше 6% населения. Это полнейший провал. Властям надо не квартиры разыгрывать и смартфоны людям обещать, а нужно просто прекратить заниматься х***й. Прекратить мракобесие на федеральных каналах. Нужно подавать личный пример и общаться с людьми. Квартирами вопрос не решится, — сказал Илья Варламов.





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