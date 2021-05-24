В Уфе из-за жары ограничат движение для большегрузов

24 май 2021 | 20:22

В Уфе временно вводят ограничение движения для большегрузов. Об этом сообщили сегодня, 24 мая, в столичной мэрии. В администрации пояснили, что ограничение начнет действовать с 25 мая по 31 августа этого года.







Движение будет закрыто для тех видов транспорта, которые перевозят тяжеловесный груз. Движение разрешено лишь с 22:00 до 10:00. Такое решение было принято из-за сильной жары.



Это, в свою очередь, может привести к деформации дорожного покрытия на отдельных участках дорог. Негативное воздействие может усилить тяжеловесный транспорт, — пояснили в мэрии.

Кроме того, сейчас на дорогах в усиленном режиме работают поливомоечные машины, поскольку охлаждение водой помогает избежать деформаций дорожного покрытия.





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