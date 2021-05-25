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В Башкирии прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер

В Башкирии прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер

25 май 2021 | 09:14

Согласно информации Гидрометцентра Башкирии, в республике прогнозируется резкое изменение погоды. В регион придут осадки в виде дождя и грозы.

24 мая, в ночное время температура воздуха составит +13°, +18°, в дневное время +30°, +35°. Кое-где пройдут небольшие осадки с грозами. Ветер северный умеренный, с усилением до сильного.

В среду, 25 мая, дожди и грозы метеорологи прогнозируют в ночное время, в дневное время значительных осадков не предвидится. Ветер северный умеренный, с порывами. В ночное время температура воздуха составит +11°, +16°, в дневное время +21°, +26°, по юго-востоку до +32°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Теги: погода
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