В Уфе произошел пожар на заводе «Башнефть-Уфанефтехим»

25 май 2021 | 12:23

В Уфе днем 25 мая вспыхнул огонь в промзоне, относящейся к филиалу ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». На место выехали силы и средства МЧС Башкирии по повышенному рангу, сообщили в пресс-службе ведомства.







«В МЧС России по РБ поступило сообщение о густом черном дыме на территории ПАО АНК «Башнефть» по улице Энергетиков в Уфе. На место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС России. На начальном этапе тушение производилось силами Роснефть-пожарная безопасность. Пожар локализован в 12.01 на площади 4 кв. м. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе задержали студента, распространявшего наркотические вещества.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: bash.dtp.official