В Башкирии прогнозируется понижение температуры

26 май 2021 | 09:45

Синоптики Башгидромета сообщают, что в республике в ближайшие двое суток – 26 и 27 мая прогнозируется понижение температуры. Сообщается также о кратковременных осадках.







По предоставленным сведениям, 26 мая будет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами ожидаются порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит +4,+9°, по югу до 14°, в дневное время 20-25°.



27 мая в дневное время по югу прогнозируются кратковременные осадки. Ветер восточный, юго-восточный в ночное время слабый, в дневное время умеренный. В ночное время температура воздуха составит +5,+10°, в дневное время 23-28°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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