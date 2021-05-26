Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии

26 май 2021 | 21:27

Госкомитет по ЧС со ссылкой на «Башгидрометцентр» сообщил, что в республике ожидаются заморозки. Предостережение актуально на 27 мая. Сообщается, что ночью и утром в горных и северных районах Башкирии прогнозируются слабые заморозки почвы до 0,-2°.







В ведомстве предостерегли, что заморозки опасны для сельскохозяйственных растений, поэтому для их защиты нужно укрытие. Учитывать погодные условия следует и отдыхающим на природе, чтобы избежать переохлаждения. Водителям важно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.



Госкомитет также напомнил, что в период понижения температуры увеличивается количество пожаров из-за использования нагревательных электроприборов и печного оборудования.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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