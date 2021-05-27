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В Башкирии подует северный ветер

В Башкирии подует северный ветер

27 май 2021 | 09:18

Синоптики Башгидромета сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. В Башкирии ожидаются северный ветер и дождь. На севере республики будет наблюдаться понижение температуры.

27 мая будет без осадков. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный умеренный. Температура окружающего воздуха  в дневное время будет составлять 22-27°, по северу до 17°.

28 мая также пройдет без значительных осадков. Ветер обещают восточный, юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит  +4,+9°, в дневное время 25-30°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Теги: погода
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