В Башкирии подует северный ветер

27 май 2021 | 09:18

Синоптики Башгидромета сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. В Башкирии ожидаются северный ветер и дождь. На севере республики будет наблюдаться понижение температуры.



27 мая будет без осадков. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять 22-27°, по северу до 17°.







28 мая также пройдет без значительных осадков. Ветер обещают восточный, юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +4,+9°, в дневное время 25-30°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram