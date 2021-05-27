Даты проведения сабантуев-2021 в районах Башкирии

27 май 2021 | 11:29

Сегодня, 27 мая, глава Башкирии Радий Хабиров утвердил график проведения сабантуев в республике. Согласно документу, в каждом районе праздник будет проходить в определенные дни. В опубликованном графике указано, что праздники будут проводиться 4, 5, 12, 13, 19 июня, а также 8 и 10 июля.







Установленный график сабантуев:

4 июня – Зилаирский район:

5 июня – Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аургазинский, Бакалинский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бурзянский, Давлекановский, Дюртюлинский, Зианчуринский, Иглинский, Калтасинский, Кармаскалинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Нуримановский, Татышлинский, Уфимский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Янаульский;

12 июня – Аскинский, Балтачевский, Белокатайский, Бижбулякский, Бирский, Бураевский, Гафурийский, Дуванский, Ермекеевский, Илишевский, Караидельский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Мишкинский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Федоровский;

13 июня – Шаранский;

19 июня – Белебеевский, Белорецкий;

8 июля – Учалинский;

10 июля – Ишимбайский.

Правительству республики, как следует из указа, нужно обеспечить организацию проведения народного праздника. Администрация главы утвердит список должностных лиц для участия в мероприятиях. Министр здравоохранения Максим Забелин должен обеспечить дежурство медперсонала, а МЧС – безопасность на мероприятии.



Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров разрешил купание на пляжах и проведение сабантуев. Также отметим, что в дни празднования сабантуя запрещена розничная продажа алкоголя.





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