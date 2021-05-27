Жители Баймакского района Башкирии провели обряд на вызов дождя

27 май 2021 | 21:40

Жители села Кугидель в Баймакском районе провели ритуал, вызывающий дождь. По преданию, древний башкирский обряд «Ямгыр телэу» («Пожелание дождя») помогал спасти урожай от засухи, вызывая на землю живительный дождь.







«Ямгыр телэу» проводился после окончания полевых работ во время праздника «Карга буткахы» («Воронья каша»). На этом празднике готовили ритуальную кашу, и уже после общей трапезы совершали моления для вызова дождя. После чего молодёжь обливалась водой около реки, и здесь произнося заклинание дождя. Остатки каши оставляли на деревьях на съедение воронам.



Этим обрядом башкиры благодарили природу и просили её об успехе в хозяйственных делах и хорошем урожае.



Во время засухи также применялся такой обряд. Для чего выделялся определённый день, когда жители деревни во главе с муллой или с самым пожилым человеком собирались в назначенном месте. Эта традиция сохранилась и до сегодняшних дней.

На днях жители деревни Кугидель собрались для такой коллективной молитвы. Имам-хатиб местной мечети прочитал молитвенный аят из священного Корана.





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