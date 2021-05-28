В Башкирии в некоторые районы придут заморозки

28 май 2021 | 09:25

Согласно прогнозам Гидрометцентра Башкирии, в ближайшие дни в регионе сохранится теплая погода, но в некоторых районах будет наблюдаться похолодание.







28 мая, в республике прогнозируется облачная погода без осадков. Ветер восточный умеренный, местами с порывами. В ночное время температура воздуха составит +5°, +10°, но в северных и горных районах возможны заморозки на почве от 0° до -2°. В дневное время столбик указателя температуры поднимется до +25°, +30°.



В субботу, 29 мая, местами пройдут кратковременные осадки. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до сильного. В ночное время температура окружающего воздуха будет +11°, +16°, в некоторых районах +5°, +10°. В дневное время ожидается потепление до +28°, +33°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram