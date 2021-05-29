В Башкирии в воскресенье, 30 мая, прогнозируются грозы и град

29 май 2021 | 17:51

Синоптики предупредили о граде и дождях с грозами в воскресенье в Башкирии. При этом, специалисты считают, что на следующей неделе в регионе возможны ночные заморозки.







- В воскресенье со смещением фронтальных разделов на территории республики атмосферные процессы активизируются, - сообщает Башгидрометеоцентр. - Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и шквалистыми усилениями ветра до сильного, возможен град.



По данным синоптиков, температура воздуха понизится днем до 23-28°.





- В начале следующей недели на территорию республики будет поступать более холодная воздушная масса, фон температур понизится, - говорится в сообщении. - В первые дни лета ночью и утром в отдельных районах республики возможны заморозки.

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