В Башкирии понизится температура воздуха

30 май 2021 | 11:45

В Башкортостане в ближайшие двое суток прогнозируются осадки после засушливой погоды. Согласно информации метеорологов Башгидрометцентра, в последние дни мая местами понизится температура окружающего воздуха.







30 мая в дневное время по Башкирии пройдут небольшие осадки, грозы, локально град. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, в некоторых районах ожидается шквалистое усиление ветра до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять +23,+28°.



31 мая местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируются грозы. Ветер северо-восточный умеренный, в ряде районов порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит +5,+10°, по югу до +15°, в дневное время +17,+22°, по югу до +27°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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