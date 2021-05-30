В восточных и юго-западных районах Башкирии выпал крупный град

30 май 2021 | 16:43

В воскресенье, 30 мая, в Башкирии разбушевалась стихия. Днем циклон принес на территорию восточных и юго-западных районов республики дожди, грозы, шквалистый ветер и крупный град. Скорость ветра достигла 22 метров в секунду.



Жители Башкирии поделились фотографиями в соцсетях. В частности, много фотографий из Кугарчинского, Белорецкого районов и Кумертау.







Штормовое предупреждение на 30 мая ГУ МЧС России по РБ опубликовало накануне. Жителей республики предупредили о резкой смене погоды и сильных порывах ветра — до 22 метров в секунду. В некоторых муниципалитетах спрогнозировали град.



Напомним, в прошлом году 31 мая в Башкирии тоже выпал аномально крупный град.





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