Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В восточных и юго-западных районах Башкирии выпал крупный град

В восточных и юго-западных районах Башкирии выпал крупный град

В восточных и юго-западных районах Башкирии выпал крупный град

30 май 2021 | 16:43

В воскресенье, 30 мая, в Башкирии разбушевалась стихия. Днем циклон принес на территорию восточных и юго-западных районов республики дожди, грозы, шквалистый ветер и крупный град. Скорость ветра достигла 22 метров в секунду.

Жители Башкирии поделились фотографиями в соцсетях. В частности, много фотографий из Кугарчинского, Белорецкого районов и Кумертау.

Штормовое предупреждение на 30 мая ГУ МЧС России по РБ опубликовало накануне. Жителей республики предупредили о резкой смене погоды и сильных порывах ветра — до 22 метров в секунду. В некоторых муниципалитетах спрогнозировали град.

Напомним, в прошлом году 31 мая в Башкирии тоже выпал аномально крупный град.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: