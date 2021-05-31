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В Башкирии станет прохладнее, местами пройдут дожди

В Башкирии станет прохладнее, местами пройдут дожди

31 май 2021 | 09:23

В Республике Башкортостан сохранится дождливая погода. По имеющимся сведениям метеорологов Башгидрометцентра, в ближайшие двое суток воздух в Башкирии прогреется до 20-22°.

31 мая в дневное время местами пройдут кратковременные осадки, гроза. Ветер северо-восточный умеренный, в дневное время – местами до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время составит 15-20°, по югу до 28°.

В Республике Башкортостан 1 июня местами пройдут кратковременные осадки. Ветер северный, северо-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха будет составлять 6-11°, местами до +1°, в дневное время 17-22°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Теги: погода
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