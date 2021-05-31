Ростислав Мурзагулов сообщил об уходе с поста председателя Общественной палаты

31 май 2021 | 18:54

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов объявил о своем уходе с данного поста, - сообщает издание Уфа1. В самой ОП отставку Мурзагулова пока не подтвердили — как сообщили в пресс-службе организации, документов на увольнение от Ростислава Рафкатовича пока не поступало, в повестке на ближайшее заседание вопрос о выборе нового председателя не стоит.







Тем не менее сам Мурзагулов опубликовал в своих соцсетях пост с короткой подписью «#comingout отовсюду сразу» (coming out — «выхожу» в дословном переводе с английского. — Прим. ред.).

— Заявление физически пока не написано, потому что у меня отсутствуют бумага и ручка под рукой, — сообщил он редакции Уфа1. — Пока у меня присутствуют лес, река и замечательная моя спутница рядом.

Под спутницей Мурзагулов подразумевает бывшую айс-герл «Салавата Юлаева» Ульяну Тригубчак, несколько откровенных фотографий с которой он опубликовал сегодня в своих соцсетях.Ранее Тригубчак уже была замечена в компании Мурзагулова в скандальном клипе «Моргенштерн», в котором политик домогался ее в образе продажного чиновника. Сама Тригубчак также высказалась о ситуации.





— Я никогда не комментировала свою личную жизнь, но могу сказать, что Ростислав мне очень близкий человек и я к нему хорошо отношусь, — сказала она. — А если он действительно уйдет из политики, то сделает правильно, ему ближе творческая деятельность во всех ее проявлениях.

— Ну вот вы же все мной были недовольны — радуйтесь, теперь будут хорошие люди с вами общаться, — сказал он.

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Фото: Ростислав Мурзагулов / Vk.com

На вопрос о причинах своего ухода Мурзагулов ответил коротко.