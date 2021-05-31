Жители Уфы жалуются на неприятный запах на улице

31 май 2021 | 21:28

В Уфе в диспетчерскую службу поступают жалобы от жителей на неприятный запах на улице. К данному часу таких обращение уже около 20. Звонят жители 4 районов города: Калининского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского.







Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения Уфы, заявки уфимцев переданы в Роспортебнадзор, Росприроднадзор и Минэкологии. Для отбора проб воздуха, замеров ПДК и мониторинга атмосферного воздуха направлены передвижные лаборатории.



Напомним, жалобы на едкий запах на улицах Уфы поступали 3 мая и 27 мая. В последнем случае причиной смога стал тлеющий мусор на полигоне ТБО в поселке Черкассы.





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