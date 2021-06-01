Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии в первые дни лета постепенно спадет жара

В Башкирии в первые дни лета постепенно спадет жара

В Башкирии в первые дни лета постепенно спадет жара

01 июн 2021 | 09:21

Специалисты Гидрометцентра Башкирии сообщили, какой будет погода в первые дни лета. В соответствии с прогнозом, в регионе постепенно спадет жара.

1 июня, прогнозируются небольшие осадки и грозы. Местами будет ветрено. В ночное время температура воздуха составит +8°, +13°, в дневное время +20°, +25°.

2 июня, в южных районах Башкирии пройдут грозы. Метеорологи сообщают об умеренном северо-восточном ветре, порывы которого местами будут довольно сильными. В ночное время столбик указателя температуры покажет +8°, +13°, в дневное время от +18° до +28°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Теги: погода
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: