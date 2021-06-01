В Башкирии в первые дни лета постепенно спадет жара

01 июн 2021 | 09:21

Специалисты Гидрометцентра Башкирии сообщили, какой будет погода в первые дни лета. В соответствии с прогнозом, в регионе постепенно спадет жара.



1 июня, прогнозируются небольшие осадки и грозы. Местами будет ветрено. В ночное время температура воздуха составит +8°, +13°, в дневное время +20°, +25°.







2 июня, в южных районах Башкирии пройдут грозы. Метеорологи сообщают об умеренном северо-восточном ветре, порывы которого местами будут довольно сильными. В ночное время столбик указателя температуры покажет +8°, +13°, в дневное время от +18° до +28°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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