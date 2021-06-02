В Башкирии будет пасмурно, местами пройдут дожди

02 июн 2021 | 09:09

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки.







2 июня, местами по Республике Башкортостан пройдут небольшие осадки и грозы. Ветер северных и северо-восточных направлений, умеренный, во время грозы ожидается шквалистое усиление ветра. В ночное время температура воздуха будет составлять +7,+12°, в дневное время +18,+23°, по юго-востоку до +28°.



Завтра, 3 июня, местами пройдут небольшие осадки, в южных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, в дневное время местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит +7,+12°, по северу до +3°, в дневное время +18,+23°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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