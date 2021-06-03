В Башкирии прогнозируется похолодание и дожди
03 июн 2021 | 09:16
Специалисты Гидрометцентра Башкирии сообщили о погоде на ближайшие сутки. По их прогнозам, жара покинет регион.
3 июня, прогнозируются осадки в виде дождя и грозы. Местами возможны порывы сильного ветра. В ночное время температура воздуха составит +10°, +15°, в дневное время +17°, +22°.
4 июня, значительных осадков не предвидится, кратковременные дожди пройдут в ночное время в южных районах Республики Башкортостан. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. В ночное время температура воздуха опустится до +5°, +10°, в дневное время +18°, +23°.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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