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В Башкирии прогнозируется похолодание и дожди

В Башкирии прогнозируется похолодание и дожди

03 июн 2021 | 09:16

Специалисты Гидрометцентра Башкирии сообщили о погоде на ближайшие сутки. По их прогнозам, жара покинет регион.

3 июня, прогнозируются осадки в виде дождя и грозы. Местами возможны порывы сильного ветра. В ночное время температура воздуха составит +10°, +15°, в дневное время +17°, +22°.

4 июня, значительных осадков не предвидится, кратковременные дожди пройдут в ночное время в южных районах Республики Башкортостан. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. В ночное время температура воздуха опустится до +5°, +10°, в дневное время +18°, +23°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь:  https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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