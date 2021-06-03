В Башкирии прогнозируется похолодание и дожди

03 июн 2021 | 09:16

Специалисты Гидрометцентра Башкирии сообщили о погоде на ближайшие сутки. По их прогнозам, жара покинет регион.



3 июня, прогнозируются осадки в виде дождя и грозы. Местами возможны порывы сильного ветра. В ночное время температура воздуха составит +10°, +15°, в дневное время +17°, +22°.







4 июня, значительных осадков не предвидится, кратковременные дожди пройдут в ночное время в южных районах Республики Башкортостан. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. В ночное время температура воздуха опустится до +5°, +10°, в дневное время +18°, +23°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram