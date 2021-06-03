Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Глава Башкирии подарил лошадь мужчине, потерявшему свою в ДТП с повозкой в Мечетлинском районе

Глава Башкирии подарил лошадь мужчине, потерявшему свою в ДТП с повозкой в Мечетлинском районе

Глава Башкирии подарил лошадь мужчине, потерявшему свою в ДТП с повозкой в Мечетлинском районе

03 июн 2021 | 16:26

Замглавы администрации Мечетлинского района Гульназ Кадырова вручила жителю села Новомуслюмово Марселю Шарифуллину рысака орловской породы после обещания главы Башкирии Радия Хабирова. Мужчина потерял свою лошадь в нашумевшем ДТП с повозкой 29 мая, ехавшей на праздник «Кукушкин чай». Об этом сообщает пресс-служба района.

Мужчина поблагодарил руководителя региона.

«Я не мог представить свою жизнь без лошади. Спасибо большое за внимание и оказанную помощь», - сказал он.

Рысак получил кличку «Забава». Теперь местному жителю предстоит его приручить.

Ранее глава республики обещал обеспечить протезами пострадавших в ДТП иномарки и повозки в Мечетлинском районе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Фото: Администрация Мечетлинского района

Теги: Хабиров Радий Фаритович Мечетлинский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: