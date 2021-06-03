Глава Башкирии подарил лошадь мужчине, потерявшему свою в ДТП с повозкой в Мечетлинском районе

03 июн 2021 | 16:26

Замглавы администрации Мечетлинского района Гульназ Кадырова вручила жителю села Новомуслюмово Марселю Шарифуллину рысака орловской породы после обещания главы Башкирии Радия Хабирова. Мужчина потерял свою лошадь в нашумевшем ДТП с повозкой 29 мая, ехавшей на праздник «Кукушкин чай». Об этом сообщает пресс-служба района.







Мужчина поблагодарил руководителя региона.

«Я не мог представить свою жизнь без лошади. Спасибо большое за внимание и оказанную помощь», - сказал он.

Рысак получил кличку «Забава». Теперь местному жителю предстоит его приручить.



Ранее глава республики обещал обеспечить протезами пострадавших в ДТП иномарки и повозки в Мечетлинском районе.





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Фото: Администрация Мечетлинского района