Глава Башкирии подарил лошадь мужчине, потерявшему свою в ДТП с повозкой в Мечетлинском районе
03 июн 2021 | 16:26
Замглавы администрации Мечетлинского района Гульназ Кадырова вручила жителю села Новомуслюмово Марселю Шарифуллину рысака орловской породы после обещания главы Башкирии Радия Хабирова. Мужчина потерял свою лошадь в нашумевшем ДТП с повозкой 29 мая, ехавшей на праздник «Кукушкин чай». Об этом сообщает пресс-служба района.
Мужчина поблагодарил руководителя региона.
«Я не мог представить свою жизнь без лошади. Спасибо большое за внимание и оказанную помощь», - сказал он.
Рысак получил кличку «Забава». Теперь местному жителю предстоит его приручить.