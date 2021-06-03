В Бураевском районе Башкирии установили арт-объект в виде волка

03 июн 2021 | 17:39

Все работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Накануне на площадь привезли и установили новый арт-объект в виде волка – символа Бураевского района.







Автор дизайн-макета – башкирский скульптор Закиров Ильдус Наилович. Арт-объект – это скульптура не реального волка, а мифического существа Кук-Буре, олицетворяющего многовековую народную память, мудрость, отвагу, жертвенность и верность своей родине. Небесный волк представлен на флаге и гербе района.





— Скульптура получилась красивой и самобытной. Уверен, новый арт-объект станет излюбленным местом для фотосессий жителей и гостей района, — выразил свое мнение начальник управления культуры и молодежной политики Бураевского района Ильгиз Харисов.

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Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ РБ

В целом окончание работ по благоустройству центральной площади села «Аллея героев» запланировано на 1 июля 2021 года.