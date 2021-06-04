В Башкирии местами пройдут кратковременные дожди

04 июн 2021 | 09:29

Республиканский гидрометеорологический центр рассказал о прогнозе погоды на ближайшие сутки.







4 июня, в северной зоне Республики Башкортостан значительных осадков не предвидится, но в южной части местами могут пройти небольшие дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами сильные порывы. В ночное время температура воздуха будет составлять +4, +9°, по югу до 14°, в дневное время 17-22°.



5 июня, значительных осадков не ожидается, в ночное время в южных районах пройдут кратковременные осадки. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит 7-12°, местами до +2°, в дневное время покажут 20-25°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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