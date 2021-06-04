Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Гидрометцентр Башкирии дал прогноз на ближайшие 10 дней

Гидрометцентр Башкирии дал прогноз на ближайшие 10 дней

Гидрометцентр Башкирии дал прогноз на ближайшие 10 дней

04 июн 2021 | 21:33

«Башгидрометцентр» рассказал, какая погода ожидается в республике в ближайшие 10 дней. По прогнозу синоптиков, в первой декаде июне температура воздуха достигнет нормы. Уже в эти выходные днем потеплеет до +20, +25°, а ночью будет +7,+12°, местами до +2°.

Метеорологи напомнили, что май на территории Башкирии выдался сухим и жарким – неоднократно температура воздуха достигала абсолютных значений. В целом последний месяц весны, согласно предоставленному «Башгидрометцентром» анализу, был на 5,5° теплее нормы. Также за месяц выпало только треть от обычной нормы осадков.

В начале июня, передали синоптики, атмосферный фронт сместился, и ситуация изменилась – в большинстве районов республики прошли дожди. Наибольшее количество осадков выпало в Туймазинском и Архангельском районах республики.


– В эти выходные дни активность атмосферного фронта уменьшится. В первой декаде июня среднесуточные температуры воздуха ожидаются около нормы на слабоотрицательном фоне, – дали прогноз в ведомстве.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: погода
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: