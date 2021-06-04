Гидрометцентр Башкирии дал прогноз на ближайшие 10 дней

04 июн 2021 | 21:33

«Башгидрометцентр» рассказал, какая погода ожидается в республике в ближайшие 10 дней. По прогнозу синоптиков, в первой декаде июне температура воздуха достигнет нормы. Уже в эти выходные днем потеплеет до +20, +25°, а ночью будет +7,+12°, местами до +2°.







Метеорологи напомнили, что май на территории Башкирии выдался сухим и жарким – неоднократно температура воздуха достигала абсолютных значений. В целом последний месяц весны, согласно предоставленному «Башгидрометцентром» анализу, был на 5,5° теплее нормы. Также за месяц выпало только треть от обычной нормы осадков.



В начале июня, передали синоптики, атмосферный фронт сместился, и ситуация изменилась – в большинстве районов республики прошли дожди. Наибольшее количество осадков выпало в Туймазинском и Архангельском районах республики.





– В эти выходные дни активность атмосферного фронта уменьшится. В первой декаде июня среднесуточные температуры воздуха ожидаются около нормы на слабоотрицательном фоне, – дали прогноз в ведомстве.

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