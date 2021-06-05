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В Башкирии потеплеет до +26 градусов, но будут заморозки

В Башкирии потеплеет до +26 градусов, но будут заморозки

05 июн 2021 | 11:45

В некоторых северных и горных районах Башкирии на этих выходных ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

По информации специалистов, сегодня, 5 июня, температура воздуха днем составит +20... +25 °С, ночью +5... +10 °С, а в отдельных северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0... -2 °С. Ночью в южных районах прольется небольшой дождь. Ветер подует юго-восточный, умеренный.

Завтра, 6 июня, столбик термометра днем покажет +21... +26 °С, ночью +5... +10 °С, а в отдельных северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0... -2 °С. Ветер подует переменных направлений слабый. Существенных осадков не ожидается.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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