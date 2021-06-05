В Зилаирском районе Башкирии райцентр украсили клумбами с коноплей
05 июн 2021 | 17:07
В башкирском селе Зилаир районный административный центр украсили клумбами с коноплей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Жители села оценили необычное «благоустройство», засняв происходящее на камеру телефона. Авторы видео рассказали, что рассчитывали на посадку в центре населенного пункта сосен, а не наркотических растений.
В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что уже в курсе случившегося. «Сотрудники полиции выезжали на место. Сейчас разбираются в данной ситуации», — сообщили в ведомстве.