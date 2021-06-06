Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии прогнозируют заморозки

В Башкирии прогнозируют заморозки

В Башкирии прогнозируют заморозки

06 июн 2021 | 10:28

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки.

6 июня, в Республике Башкортостан значительных осадков не предвидится. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночное время температура воздуха будет составлять +5,+10°, в некоторых северных и горных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до 0,-2°, в дневное время 21-26°.

7 июня, значительных осадков не прогнозируется, но в дневное время в северных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый. В ночное время температура воздуха будет составлять +7,+12°, местами до +2°, в дневное время воздух прогреется до 21-26°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Теги: погода
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: