В Башкирии прогнозируют заморозки

06 июн 2021 | 10:28

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки.







6 июня, в Республике Башкортостан значительных осадков не предвидится. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночное время температура воздуха будет составлять +5,+10°, в некоторых северных и горных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до 0,-2°, в дневное время 21-26°.



7 июня, значительных осадков не прогнозируется, но в дневное время в северных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый. В ночное время температура воздуха будет составлять +7,+12°, местами до +2°, в дневное время воздух прогреется до 21-26°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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