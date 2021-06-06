Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Жители Давлекановского района Башкирии жалуются на обмеление озера Аслыкуль

Жители Давлекановского района Башкирии жалуются на обмеление озера Аслыкуль

Жители Давлекановского района Башкирии жалуются на обмеление озера Аслыкуль

06 июн 2021 | 10:33

В Давлекановском районе решается судьба «башкирского моря». Самое большое озеро в Восточно-Европейской лесостепной зоне стремительно мелеет. Экологи бьют тревогу.

За последние восемь лет уровень воды в Аслыкуле упал почти на метр и продолжает снижаться. Открываются десятки метров берега, зарастают камышами, а местами и вовсе превращается в болотистую жижу. Раньше площадь водоема составляла свыше 23 квадратных километров. Сейчас, по словам экологов, уже меньше. Причин для этого может быть много. Проблемой уже занимаются учёные.

Гузель Гильманова, начальник структурного подразделения природного парка «Аслы-куль»:

Посетителей прибавляется. Учитывая, что границы закрыли, посетителей прибавляется. За ними остается какая-то грязь, мы ее убираем. В будущем руководство дирекции по особо охраняемым территориям и ученые соберутся за круглым столом, будут проводить обследования, чтобы прийти к какому-то выводу.  

Подтверждают уход воды и местные жители. Говорят, что особенно интенсивно озеро стало мелеть в последние годы. То есть именно тогда, когда климатические изменения в Башкортостане стали ощущаться все сильнее.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: скрин видео

Теги: Давлекановский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: