Жители Давлекановского района Башкирии жалуются на обмеление озера Аслыкуль

06 июн 2021 | 10:33

В Давлекановском районе решается судьба «башкирского моря». Самое большое озеро в Восточно-Европейской лесостепной зоне стремительно мелеет. Экологи бьют тревогу.







За последние восемь лет уровень воды в Аслыкуле упал почти на метр и продолжает снижаться. Открываются десятки метров берега, зарастают камышами, а местами и вовсе превращается в болотистую жижу. Раньше площадь водоема составляла свыше 23 квадратных километров. Сейчас, по словам экологов, уже меньше. Причин для этого может быть много. Проблемой уже занимаются учёные.



Гузель Гильманова, начальник структурного подразделения природного парка «Аслы-куль»:



Посетителей прибавляется. Учитывая, что границы закрыли, посетителей прибавляется. За ними остается какая-то грязь, мы ее убираем. В будущем руководство дирекции по особо охраняемым территориям и ученые соберутся за круглым столом, будут проводить обследования, чтобы прийти к какому-то выводу.

Подтверждают уход воды и местные жители. Говорят, что особенно интенсивно озеро стало мелеть в последние годы. То есть именно тогда, когда климатические изменения в Башкортостане стали ощущаться все сильнее.





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Фото: скрин видео