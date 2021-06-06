Дорожные полицейские будут осуществлять свою работу без форменной одежды
06 июн 2021 | 21:35
Проект приказа МВД о скрытом надзоре за соблюдением правил дорожного движения, который стал известен в минувшую субботу, регламентирует новую службу сотрудников ГИБДД. Отныне часть дорожных полицейских будет осуществлять свою работу без форменной одежды, скрытно. Они не смогут сами остановить автомобиль и выписать штраф водителю, нарушающему ПДД, но передадут эту информацию нарядам на службе.
Скрытый надзор ГИБДД будет касаться таких нарушений, как выезд на встречную полосу, скоростной режим, опасное вождение, использование телефона за рулем. При этом у сотрудников будет связь со стационарными постами и патрульными автомобилями, которые в случае нарушения смогут остановить проштрафившегося водителя, сообщает ТАСС.
Как считает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»), перечисленные в проекте приказа нарушения – частые явления. Невозможно «все завесить камерами», отметил депутат, поэтому допустим скрытый надзор ради безопасности всех участников движения.
Владимир Афонский подчеркнул, что нужны безусловные доказательства нарушения ПДД, чтобы избежать злоупотреблений со стороны полицейских.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что норма о скрытом надзоре существует уже давно. Конечно, мало кто из водителей остановится, если этого потребует человек не в форме.
Как считает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел, следует соблюдать осторожность при таких нововведениях.
В свою очередь, член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин скептически отнесся к инициативе МВД о скрытом надзоре. По мнению сенатора, уже имеющихся у ГИБДД средств, включая фото-и видеофиксацию, достаточно, чтобы следить за безопасностью на дорогах. Не обязательно при этом снимать форму, отметил Башкин.