Дорожные полицейские будут осуществлять свою работу без форменной одежды

06 июн 2021 | 21:35

Проект приказа МВД о скрытом надзоре за соблюдением правил дорожного движения, который стал известен в минувшую субботу, регламентирует новую службу сотрудников ГИБДД. Отныне часть дорожных полицейских будет осуществлять свою работу без форменной одежды, скрытно. Они не смогут сами остановить автомобиль и выписать штраф водителю, нарушающему ПДД, но передадут эту информацию нарядам на службе.







Скрытый надзор ГИБДД будет касаться таких нарушений, как выезд на встречную полосу, скоростной режим, опасное вождение, использование телефона за рулем. При этом у сотрудников будет связь со стационарными постами и патрульными автомобилями, которые в случае нарушения смогут остановить проштрафившегося водителя, сообщает ТАСС.



Как считает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»), перечисленные в проекте приказа нарушения – частые явления. Невозможно «все завесить камерами», отметил депутат, поэтому допустим скрытый надзор ради безопасности всех участников движения.



Владимир Афонский подчеркнул, что нужны безусловные доказательства нарушения ПДД, чтобы избежать злоупотреблений со стороны полицейских.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что норма о скрытом надзоре существует уже давно. Конечно, мало кто из водителей остановится, если этого потребует человек не в форме.

«Если сотрудник в форме, то он может выйти и остановить нарушителя, сам составить протокол. Если он не в форме, то, конечно, кто же остановится по его требованию?», – сказал Виктор Травин.

«У нас, к сожалению, фактор взяток и «нечистых на руку» сотрудников вносит свои коррективы», – сказал автоэксперт.









Сообщать о нарушителях, напомнил Травин, могут и простые граждане.Как считает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел, следует соблюдать осторожность при таких нововведениях.Орел назвал схему скрытого надзора рабочей, но только если удастся в будущем победить коррупцию.

В свою очередь, член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин скептически отнесся к инициативе МВД о скрытом надзоре. По мнению сенатора, уже имеющихся у ГИБДД средств, включая фото-и видеофиксацию, достаточно, чтобы следить за безопасностью на дорогах. Не обязательно при этом снимать форму, отметил Башкин.

«Мне как гражданину такая идея пока не нравится. Нужно смотреть, когда документ внесут к нам», – сказал Башкин РИА Новости.

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