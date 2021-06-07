Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Резидент Comedy Club Гарик Харламов устроил фотосессию на улицах Уфы

Резидент Comedy Club Гарик Харламов устроил фотосессию на улицах Уфы

Резидент Comedy Club Гарик Харламов устроил фотосессию на улицах Уфы

07 июн 2021 | 09:14

Известный резидент телешоу Comedy Club Гарик Харламов прогулялся по улицам Уфы, где устроил комичную фотосессию. Снимками он поделился в соцсетях.

Гарик Харламов рассказал, что давно не был в столице Башкирии. Комик пригласил уфимцев на концерт, который состоится сегодня, 7 июня.

Во время прогулки по улицам исторического центра Уфы Харламов устроил фотосессию. В частности, его внимание привлекли фонтан в парке имени Ленина (он же парк Матросова), клумба около Дома республики, кусты, канализационный люк, дорожные знаки, куча земли, фонарный столб около здания Башкирского театра имени Мажита Гафури и другое.







Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Фото: Гарик Харламов/Instagram

Теги: Уфа
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: