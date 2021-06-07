Резидент Comedy Club Гарик Харламов устроил фотосессию на улицах Уфы

07 июн 2021 | 09:14

Известный резидент телешоу Comedy Club Гарик Харламов прогулялся по улицам Уфы, где устроил комичную фотосессию. Снимками он поделился в соцсетях.







Гарик Харламов рассказал, что давно не был в столице Башкирии. Комик пригласил уфимцев на концерт, который состоится сегодня, 7 июня.



Во время прогулки по улицам исторического центра Уфы Харламов устроил фотосессию. В частности, его внимание привлекли фонтан в парке имени Ленина (он же парк Матросова), клумба около Дома республики, кусты, канализационный люк, дорожные знаки, куча земли, фонарный столб около здания Башкирского театра имени Мажита Гафури и другое.















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Фото: Гарик Харламов/Instagram