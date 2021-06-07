В Башкирии вновь станет жарко

07 июн 2021 | 09:25

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки.



7 июня, значительных осадков не предвидится, но в дневное время в северных районах Республики Башкортостан пройдут кратковременные осадки. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночное время температура воздуха будет составлять +7,+12°, местами до +2°, в дневное время +22,+27°.







8 июня, местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, слабый. В ночное время температура воздуха составит +8,+13°, местами до +3°, в дневное время температура повысится до +22,+27°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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