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В Башкирии вновь станет жарко

В Башкирии вновь станет жарко

07 июн 2021 | 09:25

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки.

7 июня, значительных осадков не предвидится, но в дневное время в северных районах Республики Башкортостан пройдут кратковременные осадки. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночное время температура воздуха будет составлять +7,+12°, местами до +2°, в дневное время +22,+27°.

8 июня, местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, слабый. В ночное время температура воздуха составит +8,+13°, местами до +3°, в дневное время температура повысится до +22,+27°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Теги: погода
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