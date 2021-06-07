В уфимской РКБ имени Куватова от коронавируса скончался врач

07 июн 2021 | 14:02

В РКБ имени Куватова скончался врач — травматолог-ортопед Булат Абдулгужин, ему было 62 года. Как рассказала председатель Союза женщин Башкирии Рашида Султанова на своей странице в соцсетях, врач скончался от коронавируса. Однако сегодня, 7 июня, в РКБ отметили, что результаты вскрытия ещё не изучены.







Главврач медучреждения Шамиль Булатов рассказал, что, по предварительным данным, Абдулгужин болел инфекционной болезнью.

— Да, это был наш врач, он очень долго работал, очень. Мы ждем, когда придут результаты вскрытия. До этого причину смерти назвать не можем, — сообщил медик.

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Мужчина скончался 5 июня. Он проработал в РКБ более 22 лет, а общий его медицинский стаж составлял 37 лет.