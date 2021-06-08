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В Башкирии местами ожидаются дожди и грозы

В Башкирии местами ожидаются дожди и грозы

08 июн 2021 | 09:22

Синоптики Гидрометцентра Башкирии сообщили о погоде в республике в ближайшие дни. 

8 июня, в Республике Башкортостан прогнозируются осадки в виде дождя и грозы. В ночное время температура окружающего воздуха составит +5°, +10°, местами +11°, +16°, ветер слабый. В дневное время будет +22°, +27°, ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного.

В среду, 9 июня, метеорологи обещают небольшие осадки. Восточный ветер будет умеренным. Столбик указателя температуры покажет в ночное время +9°, +14°, в некоторых районах ожидается понижение температуры до +4°. В дневное время воздух прогреется до +20°, +25°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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