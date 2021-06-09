Жителей Башкирии ждут небольшие дожди и температурные перепады

09 июн 2021 | 09:15

Специалисты Башгидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие двое суток. Согласно информации метеорологов, в Башкирии сохранится вероятность дождливой погоды.



9 июня, прогнозируются осадки в виде дождя с грозами. Ветер северо-восточный умеренный, местами с порывами. В ночное время температура воздуха составит +8°, +13°, местами до +3°. В дневное время столбик указателя температуры поднимется до +21°, +25°.







В четверг, 10 июня, возможны кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный. В ночное время температура окружающего воздуха составит +9°, +14°, в дневное время +20°, +25°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pixabay