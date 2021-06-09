В Уфе ливень затопил несколько улиц в центре города | видео

09 июн 2021 | 21:43

Сильный дождь, который прогнозировали синоптики, затопил несколько улиц в центре Уфы. Как сообщают очевидцы, в воде оказались улицы Цюрупы и Аксакова. Получасовой дождь залил проезжую часть и тротуары.



- Мы, конечно, очень рады дождю. Но посмотрите, что происходит на Цюрупы. Люди просто не могут перейти дорогу ни в одну сторону, — комментируют авторы видео, выложенного в Сеть.



Тем временем, по данным Башгидромета, грозы, дожди и сильный ветер продолжатся еще завтра, 10 июня.

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Фото: скрин видео