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В Уфе ливень затопил несколько улиц в центре города | видео

В Уфе ливень затопил несколько улиц в центре города | видео

09 июн 2021 | 21:43

Сильный дождь, который прогнозировали синоптики, затопил несколько улиц в центре Уфы. Как сообщают очевидцы, в воде оказались улицы Цюрупы и Аксакова. Получасовой дождь залил проезжую часть и тротуары.

- Мы, конечно, очень рады дождю. Но посмотрите, что происходит на Цюрупы. Люди просто не могут перейти дорогу ни в одну сторону, — комментируют авторы видео, выложенного в Сеть.

Тем временем, по данным Башгидромета, грозы, дожди и сильный ветер продолжатся еще завтра, 10 июня.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Уфа
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