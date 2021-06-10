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В Башкортостане прогнозируются дожди

В Башкортостане прогнозируются дожди

10 июн 2021 | 09:17

В Башкирии прогнозируется дождливая погода. К каким природным явлениям готовиться жителям региона, подробно сообщили специалисты Гидрометцентра Башкирии.

10 июня, местами пройдут небольшие осадки с грозами. Метеорологи прогнозируют сильные порывы ветра северо-восточного направления. В ночное время температура окружающего воздуха  составит +9°, +14°, в дневное время +22°, +27°.

В пятницу, 11 июня, осадки прогнозируются лишь в южных районах Республики Башкортостан. Ветер восточных и северо-восточных направлений, умеренный. Столбик указателя температуры в ночное время покажет +11°, +16°, местами похолодает до +6°. Температура окружающего воздуха в дневное время составит +22°, +27°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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