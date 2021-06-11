В Башкортостане прогнозируются дожди и сильный ветер

09:13, 11 июн 2021

«Башгидрометцентр» озвучил прогноз погоды на предстоящие длинные выходные, в пятницу, 11 июня по республике ожидаются дожди с грозами, ветер будет дуть с северо-востока, порывистый. Температура воздуха ночью +9,+14°, по востоку до +4°, днем +21,+26°.







12 июня, в субботу, снова будет дождливо и мокро, ветер сильный с мощными порывами, в горных и северных районах республики ночью ожидается до +6 градусов, в остальном +11,+16°, днем +21,+26°.



13 июня, в воскресенье, снова сильные грозы с молниями. Температура воздуха ночью +11,+16°, в отдельных районах до +6°, днем +23,+28°.

По словам специалистов в такую погоду лучше всего воздержаться от длительных выездов на природу, а также стоит отложить путешествия между городами. Если вас в дороге застала гроза с сильным ливнем и градом, то лучше всего остановиться на обочине, найдя удобный, безопасный «карман», включить аварийный сигнал в машине и переждать непогоду.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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