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В 4 районах Башкирии начали работать криптокабины для оформления загранпаспорта

В 4 районах Башкирии начали работать криптокабины для оформления загранпаспорта

09:23, 11 июн 2021

С 10 июня в многофункциональных центрах Салавата и Сибая стало возможным оформить заграничный паспорт при помощи программно-технического комплекса «криптобиокабина». Стоит отметить, что пара аналогичных комплексов уже действует в Стерлитамаке и Уфе.

С открытием двух новых в Башкирии будет насчитываться четыре офиса МФЦ, оснащенных этой новейшей электронной платформой. Всего же, башкирский многофункциональный центр закупил 12 «криптобиокабин», установка которых планируется в ближайшем будущем. Эту информацию озвучили в пресс-службе регионального правительства.

— Сегодня в эксплуатацию запустили еще две, — рассказала директор МФЦ Башкирии Наталья Куприянова. — Работа по запуску остальных ведется с соблюдением сроков, установленных планом. До конца текущего года предоставление услуги будет организовано в городах Октябрьский, Белебей, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз и Туймазы.
В МФЦ уточнили, что программно–технический комплекс «криптобиокабина» — это цифровое решение для подачи биометрических данных человека с надежной криптографической защитой. Кабина оснащена цифровой фотокамерой, системой бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов.


- В рамках предоставления услуги специалисты МФЦ оформят заявление, и помогут совершить все необходимые действия при подаче документов через криптобиокабину, — добавила г-жа Куприянова. — Вся информация автоматически отправляется на рассмотрение в ведомственный сегмент МВД России в электронной форме. Статус обращения можно отслеживать на портале Госуслуги.ру и в личном кабинете на официальном сайте РГАУ МФЦ.
Напомним, что программно-технический комплекс «криптобиокабина» является уникальной полностью российской разработкой с отечественным программным обеспечением.

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Источник: www.sobkor02.ru

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