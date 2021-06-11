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Сегодня, 11 июня 2021 года, в Башкирии сокращенный рабочий день

Сегодня, 11 июня 2021 года, в Башкирии сокращенный рабочий день

09:56, 11 июн 2021

Продолжительность работы в пятницу 11 июня сокращается на один час, напомнили в Минтруде региона.

12 июня – День России – является нерабочим праздничным днем. В этом году нерабочий праздничный день 12 июня совпадает с еженедельным днем отдыха – субботой. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

«Соответственно, выходной день с субботы 12 июня переносится на понедельник 14 июня. Продолжительность работы в пятницу 11 июня сокращается на один час», — подчеркнули в Минтруде Башкирии.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями в связи с празднованием Дня России являются 12, 13 и 14 июня 2021 года.


«При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 12 июня в число календарных дней отпуска не включается», — пояснили в ведомстве.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-службе Минтруда Башкирии

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