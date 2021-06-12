В Башкирии прогнозируется потепление до +29 градусов
11:53, 12 июн 2021
Специалисты регионального гидрометеорологического центра рассказали о прогнозе погоды на ближайшие сутки в Башкирии.
12 июня, по Республике Башкортостан местами пройдут небольшие осадки с грозами. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. В ночное время температура воздуха будет составлять +11,+16°, местами до +6°, в дневное время +21,+26°.
13 июня, местами пройдут кратковременные осадки. Ветер юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +11,+16°, в горных районах до +6°, в дневное время воздух прогреется до +24,+29°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Фото: из архива newsbash.ru
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