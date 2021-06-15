Ушел в отставку главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов

11:06, 15 июн 2021

Сегодня он прощается с коллективом. Известно, что его увольнение связано с участием в выборах в Госдуму от списка «Единой России». По Стерлитамакскому округу он занял первое место в своем списке по итогам праймериз.







Обязанности главного автоинспектора теперь будет занимать заместитель Гильмутдинова - полковник полиции Владимир Севастьянов. Недавно он проходил учебу в академии МВД. По критериям именно он аттестован в данную должность. Однако пока официального утверждения нет.



Динар Гильмутдинов занимал должность 16 лет. Ему 51 год, родился он в Мишкинском районе, в ГАИ работал с 1991 года инспектором ДПС. С 2005 года возглавил ГИБДД Башкирии в звании полковника.





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